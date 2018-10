Ausfahrt trotz Sturmwarnung Kajakfahrer auf dem Bodensee gerettet

Auf dem Bodensee vor Hagnau sind am Mittwochnachmittag zwei Kajakfahrer bei Sturm in Seenot geraten. Sie wurden von der Wasserschutzpolizei gerettet.

Bei starkem Wellengang war eine 49 Jahre alte Frau mit ihrem Kajak gekentert. Ihrem 53-jährigen Begleiter gelang es, sie zu sich heranzuziehen und einen Notruf abzusetzen. Die Einsatzkräfte lösten daraufhin einen Großalarm aus: Einheiten der Wasserschutzpolizei aus Friedrichshafen, Überlingen, Konstanz und der Schweiz, die DLRG und die Feuerwehr rückten aus. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers entdeckte die Kanuten im Wasser bei Immenstaad (Bodenseekreis). Ein Boot der Wasserschutzpolizei holte die Verunglückten schließlich an Bord. Sie wurden stark unterkühlt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Frau befand sich in einem kritischen Zustand, ist aber inzwischen außer Lebensgefahr.