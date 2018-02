Sicherheit in BW-Gefängnissen Drohnenlieferung direkt in die Zelle

Häftlinge in Baden-Württembergs Gefängnissen nutzen immer häufiger Drohnen, um Verbotenes in ihre Zellen zu schmuggeln. Das Justizministerium denkt derzeit über Lösungsmöglichkeiten nach.

Mit Drohnen lässt sich offenbar gut Verbotenes in die Zelle schmuggeln (Symbolbild)

Handys und Drogen direkt ans Zellenfenster. Kein Krimi, sondern Wirklichkeit. In Baden-Württemberg seien seit Beginn der Zählung vor drei Jahren 15 solcher Drohnenflüge gemeldet worden. In Bayern seien es 31, erklärten Vertreter der beiden Justizministerien bei einem Treffen am Freitag in Stuttgart.

Hohe Dunkelziffer

Allerdings geht die Gewerkschaft der Strafvollzugsbediensteten von einer hohen Dunkelziffer aus. Die meisten solcher Drohnenflüge fänden nachts statt, weil das Wachpersonal dann weniger kontrollieren könne, so Alexander Schmid, Vorsitzender des Bund der Strafvollzugsbediensteten Baden-Württemberg. "Wir müssen da in jedem Fall reagieren und nicht warten, bis die Probleme mit den Drohnen zu groß werden."

Justizminister Guido Wolf (CDU) will das Problem angehen und überlegt, Netze zu spannen. Auch Gitter und Sperrvorrichtungen an den Fenstern sind im Gespräch. Damit sollen illegale Lieferungen in Gefängnisse künftig verhindert werden.

"Abwehr gestaltet sich nicht einfach"