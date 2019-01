Tuttlingen Jugendliche verprügeln Badegast

Vier Jugendliche haben am Freitagabend einen 58-Jährigen vor einem Freizeitbad in Tuttlingen zusammengeschlagen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach passten die 16- bis 18-Jährigen den Mann in der Nähe des Haupteingangs der "Tuttlinger Wasserwelt" ab und schlugen auf ihn ein. Auch als der 58-Jährige am Boden lag, sollen sie weiter auf ihn eingetreten haben. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte er sich zuvor im Bad darüber beschwert, dass die Jugendlichen zu laut Ball spielten und vom Beckenrand sprangen. Nach der Tat flohen die Jugendlichen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.