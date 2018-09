EU-Kommissar zu US-Schutzzöllen Oettinger warnt vor Handelskrieg

Die Europäische Union bereite Maßnahmen gegen die von den USA beschlossenen Strafzöllen auf Stahl und Aluminium vor, sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) in SWR Aktuell.

"Wir trauen uns zu, dass wir schon in den nächsten Wochen angemessen reagieren könnten, sofern notwendig", erklärte Oettinger. Am besten sei es aber, wenn es keine Strafzölle gebe. Gerade für Baden-Württemberg sei es wichtig, dass ein Handelskrieg vermieden werde, da rund ein Viertel aller deutschen Exporte in die USA aus Baden-Württemberg komme.