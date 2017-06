BW-Landesregierung will ÖPNV ausbauen Jede Stunde ein Bus oder eine Bahn

BW-Landesregierung will ÖPNV ausbauen

Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann will den öffentlichen Nahverkehr stark ausbauen. Besonders im ländlichen Raum soll das neue Angebot eine Alternative zum eigenen Auto werden.

Aufs Auto zu verzichten ist für viele, die auf dem Land leben, unmöglich. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will das ändern - und plant eine umfassende Reform des öffentlichen Nahverkehrs.

Den ehrgeizigen Plan hat Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montag mit einem Gesetzentwurf vorgestellt. Das sei die größte und wichtigste Reform im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg, sagte Hermann.

In den kommenden acht Jahren soll der Nahverkehr im ganzen Land so aus- und umgebaut werden. Im Kreis Calw und in Geislingen (Kreis Göppingen) laufen seit einigen Monaten schon Modellversuche dazu mit erstem Erfolg.