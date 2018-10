Ilsfeld Biker liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Motorradfahrer hat sich am Wochenende bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 57-Jährige war mit seiner Maschine rasant auf einer kurvenreichen Landstraße unterwegs. Dabei überholte er einige Autos und auch eine Motorradstreife der Polizei. Die nahm gleich die Verfolgung auf. Eine Videokamera dokumentierte, dass der 57-Jährige mit 130 bis teils 180 Kilometern pro Stunde fuhr - erlaubt ist an der Stelle ein Tempo von 70. Auch Blaulicht und Martinshorn konnten den Motorradfahrer nicht stoppen. In einem Kreisverkehr in Ilsfeld stürzte er und verletzte sich leicht. Der Mann muss jetzt mit einer Anzeige rechnen, auch weil das Motorrad technisch verändert war.