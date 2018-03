Homeoffice bei SAP "Flexibilität darf keine Einbahnstraße sein"

Hintergrund: Der IT-Konzern Microsoft gilt als einer der Pioniere des Homeoffice. Schon in den 80er-Jahren durften erste Mitarbeiter von Zuhause arbeiten. Es galt als hip und kreativitätsfördernd, Mitarbeiter absolute Freiheit zu gewähren. Vergangenes Jahr hat IBM die Heimarbeit komplett abgeschafft. 5.000 Beschäftigte arbeiten wieder in Firmenbüros. Die Begründung: Die besten Ideen, die erfolgreichsten Innovationen entstünden nun mal in der Firmen-Cafeteria, dort, wo Menschen zufällig aufeinandertreffen - nicht in der Einsamkeit der eigenen vier Wände.