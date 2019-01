Reutlingen Hochzeits-Autokorso mit Schreckschusswaffen

Der Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft hat am Sonntag in Reutlingen die Polizei auf den Plan gerufen. Die Feiernden versperrten mit rund 20 Autos die Straße in einem Wohngebiet, woraufhin Anwohner die Beamten verständigten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schossen zwei Männer aus einem Auto heraus mit Schreckschusswaffen in die Luft als sich die Beamten näherten. In ihrem Wagen fanden die Polizisten außerdem einen Dolch. Die Waffen wurden beschlagnahmt, die Männer müssen mit Strafanzeigen rechnen. Weil ihr Auto abgefahrene Vorderreifen hatte, durften sie nicht mehr weiterfahren. Schon am Samstagabend sorgte eine Hochzeitsgesellschaft für einen Polizeieinsatz. Auf der A81 bei Heilbronn hatte sie für ein Wettrennen den Verkehr ausgebremst.