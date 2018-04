Friedrichshafen Hochschulbaupreis für Unicampus

Die private Zeppelin Universität in Friedrichshafen am Bodensee ist mit dem Deutschen Hochschulbau-Preis 2018 ausgezeichnet worden. Nach ihren Angaben wird damit der Hauptcampus gewürdigt, der nach Ansicht der Jury innovativ in die ehemalige Fallenbrunnen-Kaserne integriert wurde. Die Auszeichnung wird von der Deutschen Universitätsstiftung und der Baden- Badener Eberhard-Schöck-Stiftung vergeben. Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert. Um den Preis hatten sich nach Angaben der Zeppelin Universität 29 Hochschulen mit 30 Bauprojekten aus elf Bundesländern beworben.