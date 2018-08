Folgen von Sturm "Herwart" in BW Schäden im Land geringer als gedacht

Während der Herbststurm "Herwart" in vielen Regionen Deutschlands mächtig gewütet hat, blieb Baden-Württemberg vergleichsweise verschont. Die Schäden fielen geringer aus als befürchtet.

Am Sonntagmorgen gab es zwar etwa in Freiburg einige umgewehte Bauzäune sowie umgestürzte Bäume und Absperrungen in Ulm, Karlsruhe und Konstanz. Größere Einschränkungen oder Verletzte gab es nach Angaben der Behörden nach ersten Erkenntnissen aber nicht. "Uns sind keine größeren Schäden bekannt geworden", sagte ein Sprecher des Lagezentrums des Stuttgarter Innenministeriums. In Stuttgart stürzte eine etwa 25 Meter hohe Pappel auf einen Reitstall und zerstörte ihn teilweise. Feuerwehrleute befreiten mehrere Pferde unverletzt aus ihren Boxen.

Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag sagte, fiel der Herbststurm in Baden-Württemberg etwas schwächer aus als befürchtet. "Die Sturmböen waren bei weitem nicht so stark wie im Norden und im Osten des Landes." Gleichwohl seien Ausläufer des Sturms auch im Bergland und in den Ebenen Baden-Württembergs spürbar gewesen.

Zugausfälle bis in den Süden

Schäden an Bahnstrecken wurden in Baden-Württemberg vorerst nicht registriert. Aufgrund von Sperrungen im Norden und im Osten Deutschlands mussten aber auch Fernreisende aus Baden-Württemberg am Sonntag mit Verspätungen im Zugverkehr rechnen, wie ein Bahnsprecher sagte. Zahlreiche Fernstrecken konnten aufgrund der Sturmschäden zunächst nicht befahren werden.

A380 macht Sicherheitslandung in Stuttgart