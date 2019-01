Altensteig Heißluftballon gerät in Stromleitungen

Heißluftballon gerät in Stromleitungen

Zwischen Altensteig (Kreis Calw) und Spielberg (Kreis Karlsruhe) ist am Sonntag ein Heißluftballon in Stromleitungen geraten. Laut Polizei setzte der 67-jährige Ballonfahrer zur Landung an, als sein Ballon von einer Windböe erfasst wurde. Demnach konnte er eine Kollision mit einer Hochspannungsleitung nicht mehr verhindern. Dabei knickten zwei 12 Meter hohe Strommasten ein. Ein Lichtblitz beschädigte die Ballonhülle und mehrere Tragseile. Trotzdem landete der Ballonkorb sicher auf dem Boden. Der Pilot und die vier Passagiere blieben unverletzt.