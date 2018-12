Wintereinbruch in Heilbronn-Franken Über Nacht war alles weiß

Kurz vor Frühlingsbeginn hat der Winter in Heilbronn-Franken nochmal zugeschlagen. Bei Minustemperaturen hat es in der Nacht zu Sonntag mehrere Zentimeter hoch geschneit.

Weiße Dächer, Wiesen, Wege - beim Blick aus dem Fenster bot sich am Sonntagmorgen vielerorts eine perfekte Winterlandschaft. Es lag mehr Schnee als an Weihnachten - und das kurz vor Frühlingsbeginn.

Über den Wintereinbruch sind die Hohenloher geteilter Meinung: "Also mir gefällt es nicht - ich möchte jetzt Frühling", so eine Passantin: "Es hat viel geschneit aber mir macht das nichts aus", sagt sie, so solange er nicht so spät kommt, dass durch Kälte und Schnee die Blüten und Pflanzen in Mitleidenschaft gezogen würden. "Mir gefällt der Winter, da kann man noch Schlitten fahren", freut sich ein Mädchen. "Es ist März, es ist normal", nimmt es ein anderer gelassen.