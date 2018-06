Polizei ermittelt in Bad Rappenau Geldbeutel neben Brandleiche gefunden

Polizei ermittelt in Bad Rappenau

Die Identität der verbrannten Leiche in Bad Rappenau-Obergimpern ist weiter unklar. Ob ein gefundener Geldbeutel mit Ausweispapieren dem Opfer gehörte, ist nicht bekannt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers soll der männliche Leichnam erst am Mittwoch obduziert werden. Erst dann sei klar, ob der Geldbeutel dem Mann gehörte.

Was geschehen ist, ob es ein Unglück, ein Verbrechen oder ob es ein Suizid war, konnte die Polizei auf SWR-Anfrage noch nicht sagen. Auch die Todesursache steht noch nicht fest. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Am Sonntagabend wurde der Polizei gemeldet, dass in Bad Rappenau-Obergimpern in der Nähe des Alten Sportplatzes ein ausgebranntes Auto gefunden wurde. Daneben lag eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte männliche Leiche.