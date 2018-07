Schlachthof soll wieder in Betrieb gehen

Nach Tierquälerei-Vorwürfen in Tauberbischofsheim

Der nach einem möglichen Tierschutz-Skandal geschlossene Schlachthof in Tauberbischofsheim wird nächste Woche den Betrieb unter strengen Auflagen wieder aufnehmen.

Zwei Monate nach der Schließung des Schlachthofs von Tauberbischofsheim begann am Dienstag dort wieder der Betrieb - unter Aufsicht von Behördenvertretern. Zuvor war der Schlachthof umgebaut worden.

Das kündigte Landwirtschaftminister Peter Hauk laut Verein "Soko Tierschutz" an. Der dauerhafte Betrieb soll erst erlaubt werden, wenn es bei einer Endabnahme keine Beanstandungen gibt.

Der Schlachthof Tauberbischofsheim hatte am Dienstagmorgen mit Probeschlachtungen begonnen. Bis zum Nachmittag wurden 80 Tiere geschlachtet. Der Main-Tauber-Kreis hatte dem Unternehmen in Aussicht gestellt, den regulären Betrieb unter Auflagen wieder aufnehmen zu können.

Gleichzeitig kündigte Landrat Reinhard Frank (CDU) Kontrollen an: "Die Verletzungen des Tierschutzes in dieser Art und Weise, wie sie dort vorgekommen sind, sind schon so, dass man da genau hinschauen muss. Wir werden als Veterinäramt unsere Kontrollen beim Unternehmen intensiv verstärken, mit einem wöchentlichen Report und einem Netz dichter Kontrollen. Das soll gewährleisten, dass sich nicht irgendwann wieder ein laxerer Umgang mit dem Tierschutz einschleicht und es zu solchen Problemen wie jetzt kommt."