Heilbronn BUGA Freundeskreis wächst auf 271 Mitglieder

Der Freundeskreis der Bundesgartenschau in Heilbronn ist auf rund 270 Mitglieder gewachsen. Das sind erheblich weniger als die rund 800 Mitglieder des Freundeskreises der LaGa in Öhringen, räumte BUGA Geschäftsführer Hanspeter Faas ein. Doch im Unterschied zu Öhringen werden in Heilbronn Mitgliedsbeiträge erhoben. Freundeskreis Vorsitzender Hartmut Weinmann geht davon aus, dass seine Institution langfristig angelegt ist: "Das Besondere bei der BUGA Heilbronn ist ja, dass hier eine Wohnbebauung stattfindet und nach Ende der BUGA zwei Drittel der Fläche für die Bebauung freigegeben werden. Das heißt, man baut in einen Park hinein. Übertragen auf die Menschen bedeutet das, dass sie sich auch nach der BUGA zusammenfinden, weil sie überzeugt und begeistert sind."