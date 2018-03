Fortsetzung im Löwenstein-Mordprozess DNA-Spuren vom Ehemann am Tatort

Der Mordprozess von Löwenstein wurde am Montag vor dem Heilbronner Landgericht fortgesetzt. Unter anderem haben Experten die Spuren vom Tatort dargestellt.

Spurensuche nach der Tat vor Ort - Experten sagen aus (Archivbild)

Ein wichtiger Verhandlungstag im Prozess um einen Mord vor der Evangelischen Tagungsstätte in Löwenstein (Kreis Heilbronn): Vor dem Landgericht sagten weitere Experten aus, die unter anderem Spuren am Tatort ausgewertet hatten.

Nach der Analyse ist klar, dass das Opfer fünf Mal von hinten in den Rücken gestochen wurde - direkt an ihrem Wagen auf dem Mitarbeiterparkplatz der Tagungsstätte. Am Boden neben der offenen Fahrertür lag eine Getränkedose, die mit dem Dienstplan des Opfers umwickelt war. Möglicherweise hatte die Frau versucht, sich mit dieser Dose gegen ihren Angreifer zu verteidigen. An der Dose selbst wurden Hautzellen vom Angeklagten gefunden, dem Ehemann des Opfers.

Weiter ging es um eine Spur an einer Feuerstelle in einem nahen Wald bei Eschenau (Kreis Heilbronn), wo beide Eheleute in getrennten Wohnungen lebten. Dort hatten die Ermittler unter anderem eine verkohlte Schuhsohle und eine angebrannte Holzlatte mit einer Genspur des Angeklagten gefunden.

Blutspur auf dem Parkplatz

Nochmals vernommen wurde am Montag auch ein Polizeihundeführer, dessen Hund im Wagen des Angeklagten eine Blutspur gefunden hatte. Unklar ist allerdings, von wem das Blut stammt.

Zudem wurde an diesem Verhandlungstag auch die Blutspur des Opfers von der Tatstelle an ihrem Wagen bis zum Ort ihres tödlichen Zusammenbruchs mehrere Meter weiter dargestellt - minutiös in zahlreichen Bildern.

Anwesend waren unter anderem die beiden Kinder des Opfers, die als Nebenkläger im Prozess auftreten.

Zeugen reihen sich aneinander

Im gesamten Mordprozess werden fast 100 Zeugen gehört. Darunter waren schon der Leiter der Tagungsstätte, ein Pfarrer, der von den Eheproblemen wusste, und Polizisten, die die Angehörigen des Opfers und des mutmaßlichen Täters verhört hatten.