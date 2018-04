Feuerwehreinsatz in Rothenburg Frau in Waschanlage gefangen

Diese Autowäsche in Rothenburg ob der Tauber wird eine 47 Jahre alte Frau nicht so schnell vergessen. Die Feuerwehr musste sie aus der Autowaschanlage befreien.

Anstatt aber von außen die Autowäsche zu verfolgen, lief sie plötzlich wieder in Richtung Auto, sagt Rainer Seebauer, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Mittelfranken: "Sie wollte dann entgegen den aushängenden Anweisungen sich in ihr Fahrzeug setzen. Und beim Einsteigen rutschte sie dann aus und blieb mit dem Fuß zwischen der geöffneten Fahrertür und der Einstiegsschwelle hängen. Die herannahende Wascheinheit hat nun gegen die Fahrertüre gedrückt und hat die Frau beziehungsweise auch den Fuß der Dame zwischen der Türe und der Einstiegsschwelle eingeklemmt."

Aus ihrer misslichen Lage konnte die Frau dann aber nicht so schnell befreit werden, so der Sprecher weiter: "Eine aufmerksame Mitarbeiterin der Tankstelle hat die Waschanlage gestoppt, aber die konnte nicht so einfach zurückgefahren werden und so musste die Frau leider ausharren, bis die herbeigerufene Feuerwehr sie aus ihrer Lage befreien konnte. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro, an der Waschanlage von etwa 300 Euro."