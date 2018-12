Emil-Nolde-Ausstellung in Heilbronn "Farbenzauber" teils unbekannter Werke

In den Städtischen Museen Heilbronn ist ab Samstag in der Kunsthalle Vogelmann die Ausstellung "Emil Nolde. Farbenzauber" zu sehen. Die Schau zeigt 80 Werke auf Papier aus allen Schaffensphasen des Künstlers.

In der Öffentlichkeit teils unbekannte Werke des Malers Emil Nolde (1867-1956) sind von Samstag an in der Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn zu sehen.