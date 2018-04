Heilbronn Lenkdrachen legt Bahnverkehr lahm

Ein Lenkdrachen hat am Sonntagabend in Heilbronn für erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gesorgt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag war der Drachen mit einer Spannweite von 1,20 Metern an der Haltestelle Trappensee in die Oberleitung geraten. Für die Bergung musste die Oberleitung abgeschaltet werden. Die Gleise zwischen Heilbronn und Weinsberg waren für mehr als zwei Stunde gesperrt, bis der Drachen mit einem Spezialfahrzeug schließlich entfernt werden konnte. Der unbekannte Drachenlenker hatte sich vor Eintreffen der Beamten entfernt. Die Polizei Heilbronn bittet um Hinweise.