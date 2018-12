Stuttgart Grüne schlagen VVS-Ticket für Autofahrer vor

Die Grünen im Stuttgarter Gemeinderat plädieren laut "Stuttgarter Zeitung" (Samstagsausgabe) für eine Abgabe für Autofahrer in Stuttgart von 365 Euro jährlich. Das Geld soll dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs dienen. Im Gegenzug würden Autofahrer den Jahresfahrschein für Bus und Bahn erhalten. Wer sein Auto nur gelegentlich nutzt, könnte statt der 365-Euro-Variante für jeden Tag, an dem er das Auto nutzt, ein Ticket des städtischen Nahverkehrsbetriebs VVS lösen. Das müsste er dann im Auto mitführen. Generell sollen VVS-Jahrestickets künftig nicht mehr als 365 Euro kosten, so die Idee. Aktuell kostet die günstigste Jahreskarte 666 Euro. Die Fraktionen von CDU und SPD im Gemeinderat lehnen den Grünen-Vorstoß ab.