Ärger um Führerschein-Foto mit Kopftuch Pforzheimer Behörde will Glaubensnachweis

Pforzheimer Behörde will Glaubensnachweis

Eine Muslimin hat in Pforzheim einen Führerschein mit einem Foto beantragt, auf dem sie ein Kopftuch trägt. Die Behörde wollte daraufhin einen "Glaubensnachweis" von ihr. Viele sehen darin Diskriminierung.

Auf Twitter kursierten Fotos von einem Schreiben der Pforzheimer Führerscheinbehörde, in der die Frau aufgefordert wird, sich für ihr Vorhaben von einer Moschee oder ihrer Gemeinde ihren muslimischen Glauben bescheinigen zu lassen. Die Aufforderung, eine Bescheinigung vorzulegen, sorgte in der deutsch-türkischen Gemeinde für Aufregung. Unter dem Hashtag #Kopftuchbescheinigung sprachen viele von Diskriminierung.

Die Behörden würden in Pforzheim "seit Jahrzehnten" so verfahren und sich damit nach bundeseinheitlichen Vorschriften richten. "Beim Führerscheinantrag ist u. a. ein Passbild abzugeben, das nach den Vorgaben der Fahrerlaubnisverordnung (§ 21 Abs. 3) den Bestimmung des Passrechtes entsprechen muss. § 5 der Passverordnung regelt, dass ein aktuelles Passbild einer bestimmten Größe vorzulegen ist, das die Person in einer Frontalaufnahme ohne Kopfbedeckung und ohne Bedeckung der Augen zeigen muss. Hintergrund dieser Regelung ist, dass eine einwandfreie Feststellung der Identität möglich sein soll", erläuterte die Stadt die rechtliche Grundlage.