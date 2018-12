Ver.di mobilisiert in Friedrichshafen Streik im Bauhof

"Jetzt sind wir dran" – steht in großen Lettern am Eingang zum städtischen Bauhof in Friedrichshafen. Mehr als 40 Beschäftigte nahmen am Montag an einem ganztägigen Warnstreik teil. Nach einer kleinen Aktion im Betriebshof sind sie gemeinsam zur zentralen ver.di-Kundgebung für den Bezirk Oberschwaben nach Sigmaringen gefahren.