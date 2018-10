Ursache für Stromausfall in Konstanz Erst Kurzschluss, dann Verpuffung

Der Stromausfall in Teilen der Konstanzer Altstadt am Dienstagabend ist auf einen Kurzschluss in einem Kabel zurückzuführen. Die Reparaturarbeiten gestalten sich schwierig.

Es sei eine normale Kabelstörung gewesen, so der Sprecher weiter. Diese habe allerdings einen spektakulären Verlauf genommen, da das Abwasserkanalrohr in unmittelbarer Nähe liege. Bei dem Kurzschluss war es am Dienstagabend zu mehreren unterirdischen Detonationen gekommen. Die Feuerwehr vermutete zunächst als Ursache, dass sich Öl an einer defekten Muffe erhitzt und Methangas im Abwasserkanal entzündet hatte.