Rechtsradikale CDs in JVA Ravensburg Ministerium will Vorfälle prüfen

Nazi-Musik für Insassen?

Ministerium will Vorwürfe prüfen

Vollzugsbeamte in der JVA Ravensburg sollen Insassen mit rechtsradikaler Musik versorgt haben - so die Aussage eines Zeugen im NSU-Ausschuss am Montag. Das Justizministerium will die Vorwürfe prüfen, der damalige Leiter sagt, er wisse von nichts.