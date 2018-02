Künstliche Intelligenz vom Bodensee Roboter mit Smiley-Gesicht fürs All

Roboter mit Smiley-Gesicht fürs All

Er heißt CIMON, kann hören und sprechen und wird den deutschen Astronauten Alexander Gerst im All unterstützen. Der Roboter mit künstlicher Intelligenz wurde am Bodensee entwickelt.

CIMON ( C rew I nteractive Mo bile Companio N) sieht aus wie ein Fußball, nur ist er etwas größer und mit fünf Kilogramm Gewicht auch schwerer. Der Astronauten-Assistent für rund fünf Millionen Euro ist mit Mikrofonen, Kameras und einem Bildschirm ausgestattet. So weiß er immer, wo er sich im europäischen Raumlabor "Columbus" befindet und wo die Astronauten sind.

CIMON startet mit Alexander Gerst Anfang Juni zur Mission "Horizons" auf die Internationale Raumstation ISS . In der europäischen Raumfahrt kommt ein solches Gerät zum ersten Mal zum Einsatz.

In der ISS soll Cimon eingesetzt werden.

Der Roboter ermögliche die soziale Interaktion zwischen Maschine und Astronaut, sagen die Raumfahrtexperten von Airbus am Bodensee. Seine Fähigkeiten wurden für die bevorstehende Mission ganz auf Alexander Gerst ausgerichtet. Eine Herausforderung war, das Vorhaben in nur zwei Jahren zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass der frei schwebende Roboter in der Schwerelosigkeit keine Geräte beschädigt und die Astronauten nicht verletzt.