Ausstellung in Friedrichshafen Finanzierung der "Landshut" steht

Ausstellung in Friedrichshafen

Die Bundesregierung bezahlt die Ausstellung der Lufthansa-Maschine "Landshut" in Friedrichshafen. Das sagte der Direktor des Dorniermuseums laut der "Schwäbischen Zeitung".

Der marode Zustand der "Landshut" in Fortaleza.

Die Maschine soll offenbar in einer halbverglasten Halle ausgestellt werden, die noch gebaut werden muss. Die Kosten dafür: rund fünf Millionen Euro. Die Gesamtkosten für die Aufbereitung und die Ausstellung der "Landshut" sollen laut Dornier rund zehn Millionen Euro betragen. 70.000 Euro davon seien schon bei einer Spendenaktion zusammengekommen. Die Ausstellung soll in zwei Jahren fertig sein.

Die Lufthansa-Maschine war am 13. Oktober 1977 von palästinensischen Terroristen entführt worden, die mit der Roten Armee Fraktion (RAF) verbündet waren. Bei einem Zwischenstopp im Jemen wurde Flugkapitän Jürgen Schumann erschossen. Am 18. Oktober 1977 stürmte die Anti-Terror-Einheit GSG 9 die Maschine in der somalischen Hauptstadt Mogadischu und befreite die anderen Geiseln unversehrt.