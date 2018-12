Freiburg Baby in Auto eingesperrt - die Polizei hilft

Baby in Auto eingesperrt - die Polizei hilft

Eine 39-jährige Mutter konnte dank der Polizei ihr Baby in Freiburg aus ihrem verschlossenen Auto befreien. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich das Fahrzeug der Frau, in dem sich ihr eineinhalbjähriges Kind befand, selbst verriegelt. Offenbar hatte die 39-Jährige den Schlüssel versehentlich im Auto liegen gelassen. Während eine Streife die Mutter zu ihrem Wohnort im Freiburger Osten begleitete, um den Ersatzschlüssel zu holen, blieb eine weitere Streife beim Wagen. Nur kurze Zeit später konnte die Mutter ihr Kind wohlauf aus dem Fahrzeug befreien.