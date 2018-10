Fessenheim AKW-Reaktor wieder hochgefahren

Im Atomkraftwerk in Fessenheim im Elsass ist einer der beiden Reaktoren wieder hochgefahren worden. Das sagte eine Sprecherin des Betreibers EDF am Montag. Der Reaktor war fast zwei Jahre lang vom Netz, weil die französische Atomaufsicht damals wegen Mängeln ein Prüfzertifikat entzogen hatte. Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) kritisierte das Wiederhochfahren des Reaktors. Er hält die Entscheidung für falsch und riskant. Untersteller erinnerte daran, dass Fessenheim nach Beschluss der französischen Regierung spätestens Anfang 2019 ohnehin ganz abgeschaltet werden soll. Die umstrittene Anlage in unmittelbarer Nähe zur baden-württembergischen Grenze ist das älteste noch laufende Atomkraftwerk Frankreichs.