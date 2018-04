Wiesbaden/Stuttgart "Fantas" für Sprachkultur ausgezeichnet

Die Stuttgarter HipHop-Gruppe "Die Fantastischen Vier" sind für ihre Verdienste um die deutsche Sprachkultur ausgezeichnet worden. Am Samstag zeichnete die Gesellschaft für Deutsche Sprache die "Fantas" in Wiesbaden aus. Die Bandmitglieder Thomas D., Smudo, Michi Beck und And.Ypsilon seien bemerkenswerte Musiker, die von Anfang an Wert auf die deutsche Sprache gelegt haben, hieß es in der Begründung. Sie würden als Vorbild einer gesamten Musikgeneration gelten, die in deutscher Sprache singt und rappt. Der Medienpreis für Sprachkultur wird seit 30 Jahren vergeben. Die Auszeichnung ist mit 2.500 Euro dotiert.