Kritik an Mafia-Ermittlungen in BW "Mafia von Politik systematisch unterschätzt"

Kritik an Mafia-Ermittlungen in BW

Italiens Anti-Mafia-Staatsanwalt Nicola Gratteri fordert schärfere Gesetze im Kampf gegen die Mafia in Deutschland. "Deutschland hat sehr gute Ermittlungsbehörden, aber es fehlen, wie in den meisten europäischen Ländern, die entsprechenden Anti-Mafia-Gesetze", sagte Gratteri dem SWR-Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" vom Donnerstag.

In Deutschland gebe es zum Beispiel nicht den Straftatbestand der Bildung einer mafiösen kriminellen Vereinigung. "Das liegt daran, dass man denkt, es gebe die Mafia in Deutschland nicht."

Gegenüber SWR Aktuell sagte er, dass die vier Verhaftungen von Mafia-Mitgliedern dieses Jahr viel zu wenige seien: "Wir haben natürlich sehr viel mehr Mafiaverdächtige in Baden-Württemberg. De facto habe ich mich gewundert, dass manche Leute nicht in dem Haftbefehl erwähnt sind, beziehungsweise festgenommen worden sind. Da gäbe es noch sehr viel zu tun."

Laut Sandro Mattioli, einem Kenner der Mafia-Szene, ist es in der Region Stuttgart einfach, mit lokalen Politikern und Unternehmen in Kontakt zu treten. Gerade als Gastronom sei schnell das Image des "netten Italieners" erzeugt.

Anfang Januar hatte es eine internationale Razzia gegen die italienische Mafia-Organisation 'Ndrangheta gegeben. Die Polizei stellte dabei rund 170 Verdächtige. In Deutschland gab es in Baden-Württemberg , Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen Festnahmen.

Unter den Festgenommenen in Italien war auch der Gastronom Mario L., der zwischen seiner Pizzeria bei Stuttgart und einer Ferienanlage in Kalabrien pendelt. Mitte der 90er-Jahre sorgte er als Duz-Freund des späteren Ministerpräsidenten Günther Oettinger (CDU) für Aufsehen. Der heutige EU-Kommissar zählte zu seinen Stammgästen.

"Die deutsche Politik sieht kein Problem in der Präsenz der Mafia", kritisierte Gratteri. "Wenn Mafia-Angehörige neben Hotels, Restaurants und Pizzerien auch Anteile von Zeitungen kaufen, Anteile an TV-Sendern, dann nehmen sie Einfluss auf die öffentliche Meinung, und das wird ein Problem", sagte er. "Die Mafia-Organisationen beteiligen sich auch an Wahlen und lassen wählen - nicht nur in Italien."