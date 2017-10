Wetter in Baden-Württemberg Der Frost kommt

In der Nacht auf Dienstag soll es zum ersten Mal in diesem Herbst verbreitet Frost geben. Autofahrer müssen mit Glätte rechnen - und wer jetzt noch keine Winterreifen hat, sollte sich beeilen.

Nach dem Herbststurm am vergangenen Wochenende sind die Temperaturen in Baden-Württemberg gefallen. In der Nacht auf Dienstag ist zum ersten Mal in diesem Herbst mit verbreitetem Frost zu rechnen. Nach Auskunft des Dienstes wetter.com betrifft dies vor allem den Süden und den mittleren Teil Baden-Württembergs, der Norden bleibt voraussichtlich frostfrei. Den stärksten Frost wird es demnach in den höhergelegenen Tälern geben, weil sich dort die Kälte sammelt. Dies gelte etwa für die Täler im Schwarzwald, der Schwäbischen Alb oder im Allgäu. Auf den Bergen selbst werde es in den kommenden Tagen dagegen eher wärmer.