Ellwangen Land wirbt um Fortbestand der LEA nach 2020

Das Land wirbt weiter um eine langfristige Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen (Ostalbkreis). Dazu findet am 13. April eine Einwohnerversammlung in der Stadt mit Regierungspräsident Wolfgang Reimer (Grüne) statt, wie das Regierungspräsidium Stuttgart am Donnerstag mitteilte. Im Frühjahr 2020 endet der mit der Stadt und dem Ostalbkreis geschlossene Vertrag. Über eine Verlängerung wollen Stadtverwaltung und Gemeinderat noch dieses Halbjahr entscheiden. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt dem Land noch eine klare Absage erteilt. Das Land plant, langfristig vier LEAs zu betreiben. Neben Ellwangen sind Sigmaringen, Karlsruhe und Freiburg vorgesehen.