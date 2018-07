Ehingen Panzergranate im Rathaus abgegeben

Schreckensmoment für die Mitarbeiter des Rathauses in Ehingen (Alb-Donau-Kreis): Wie die "Schwäbische Zeitung" am Samstag berichtete, hat eine Frau beim Aufräumen auf dem Dachboden eine Granate gefunden und sie in einem Einkaufskorb bei der Behörde vorbeigebracht. Die Rathausmitarbeiter verständigten den Kampfmittelräumdienst, der sich um das Geschoss kümmerte. "Es stellte sich heraus, dass die Panzergranate zumindest nicht brandgefährlich gewesen ist", sagte eine Mitarbeiterin der Zeitung. Wegen der Amnestie-Regelung im Waffengesetz dürfen noch bis zum ersten Juli dieses Jahres illegale Waffen straffrei abgegeben werden.