Efringen-Kirchen Unfall mit sechs Autos auf der A5

Bei einem Zusammenstoß von insgesamt sechs Fahrzeugen am Dienstagmorgen auf der A5 sind im Landkreis Lörrach vier Menschen leicht verletzt worden. Zwei Pkw gerieten dabei in Brand. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Karlsruhe mit kurzen Unterbrechungen für mehr als fünf Stunden gesperrt werden, teilte die Polizei mit. Dass keine Insassen schwerer verletzt wurden, sei "nur glücklichen Umständen zu verdanken". Zwei Autos waren beim Spurwechsel kollidiert - ein Dritter fuhr auf das Fahrzeug, das dabei an der Mittelleitplanke zum Stehen gekommen war. In diese Unfallstelle wiederum fuhren drei weitere Pkws.