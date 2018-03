Rockerähnliche Gruppe auch in Baden-Württemberg aktiv Große Razzia gegen "Osmanen Germania"

Ermittler haben am Dienstagmorgen in mehreren Bundesländern Objekte der rockerähnlichen Gruppe "Osmanen Germania" durchsucht, unter anderem an acht Orten in Baden-Württemberg.

In mehreren Städten hat es am Dienstag Razzien gegen die türkisch-nationalistische Gruppe "Osmanen Germania" gegeben. Dabei wurde auch das Gefängnis Stuttgart-Stammheim durchsucht, wo führende Mitglieder inhaftiert sind.

Die Behörden haben bei der Aktion Objekte in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen untersucht. Wie das baden-württembergische Innenministerium auf SWR-Nachfrage mitteilte, fanden am Dienstagmorgen Razzien in Häusern und Wohnungen in den Landkreisen Böblingen, Schwäbisch Hall, Karlsruhe sowie in Mannheim, Stuttgart und im Ortenaukreis statt.