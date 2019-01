Zukunft der Pflege in Baden-Württemberg Experte fordert erleichterte Zuwanderung

Die Menschen in Baden-Württemberg werden immer älter. Dieser demographische Wandel wird im ländlichen Raum schlimmere Folgen haben als in den Ballungszentren. Davor hat jetzt der Demografiebeauftragte des Landes gewarnt.

Der Bedarf an Pflegekräften in Baden-Württemberg sei riesig, sagt Thaddeus Kunzmann (CDU), der Demografiebeauftragte des Landes am Donnerstag in Stuttgart. Bis 2030 würden 40.000 zusätzliche Kräfte gebraucht. Das sei erst der Anfang, denn dann kämen die geburtenstarken Jahrgänge ins Seniorenalter. Deshalb würden zigtausende Arbeitskräfte aus dem Ausland gebraucht. Er fordert, dass die Zuwanderung erleichtert werden müsse.