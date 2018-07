Hauptversammlung des Autobauers Daimler in Berlin Zetsche: Innovationen statt Fahrverbote

Mehr Fakten und mehr Sachlichkeit in der Diesel-Diskussion. Das hat Dieter Zetsche am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Berlin gefordert. Der Daimler-Chef setzt auf Innovationen statt Fahrverbote.

Daimler-Hauptversammlung Nicht alles ist rosarot Daimler-Chef Zetsche hat seine Aktionäre trotz guter Zahlen auf der Hauptversammlung in Berlin vorgewarnt: Der Wandel hin zur umweltfreundlichen Fortbewegung koste Zeit und vor allem auch Geld.

Vor den über 5.000 Aktionären des Konzerns betonte Zetsche, dass die Emissionen mit den Software-Updates für über drei Millionen Diesel um bis zu 30 Prozent sinken könnten. Auch in Zukunft will der Stuttgarter Autobauer am Diesel festhalten, ist sich aber seiner Verantwortung bewusst: "Wir Automobilhersteller stehen in der Verantwortung, wenn es darum geht, individuelle Mobilität, Klimaschutz und Luftreinhaltung in Einklang zu bringen", sagte Zetsche.

Etliche Aktionäre hatten zuvor Aufklärung in der Debatte um den Schadstoffausstoß der Diesel gefordert. US-Justiz und Stuttgarter Staatsanwaltschaft ermitteln im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Manipulation von Abgaswarten. Außerdem stehen immer noch Fahrverbote in deutschen Städten im Raum.

Zukunftsängste trotz hoher Dividende

Trotz Diesel-Skandal konnte der Daimler-Chef den Aktionären am Donnerstag traumhafte Ergebnisse präsentieren. 2017 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Unternehmens, es wurden mehr Fahrzeuge verkauft als je zuvor. Das zahlt sich für die Anleger aus. Mit 3,65 Euro pro Aktie ist die Dividende für 2017 so hoch wie nie zuvor. Insgesamt sollen 400 Millionen Euro mehr als im Vorjahr an die Aktionäre ausgezahlt werden.

Doch auch diese Rekordzahlen können die Zukunftssorgen vieler Aktionäre nicht vertreiben. Stundenlang mussten Vorstand und Aufsichtsrat Fragen der Anteilseigner beantworten. Die Aktionäre fürchten unter anderem hohe Strafzahlungen im Zusammenhang mit dem Diesel-Abgasskandal sowie für den Fall, dass Daimler die in Zukunft geltenden CO2-Ziele der Europäischen Union für Mercedes-Benz-Fahrzeuge nicht einhalten kann.

Neuer Großaktionär wirft viele Fragen auf

Viel Redebedarf hatten die Aktionäre auch zum Einstieg des Gründers des chinesischen Autokonzerns Geely, Li Shufu, bei Daimler. Etliche Nachfragen brachten aber kaum Neues zu den Folgen dieses Einstiegs ans Licht. Vorstandschef Dieter Zetsche und sein Finanzvorstand Bodo Uebber betrachten Li nach eigener Aussage in erster Linie als Aktionär.

Optionen für eine Zusammenarbeit mit Li werde man ausloten, sagte Zetsche. "Wir sind in China offen für alles, was im Einklang mit den Interessen unseres langjährigen Partners BAIC steht", betonte er. Auswirkungen auf den angedachten Konzernumbau habe der Einstieg Lis nicht, ergänzte Uebber. Einige Finanzanalysten und Aktionärsvertreter sehen das durchaus anders. Li hatte im Februar überraschend fast zehn Prozent der Anteile an Daimler gekauft.

Kommen nach den fetten die mageren Jahre?

Viel Kritik gab es auch an der unterdurchschnittlichen Entwicklung des Aktienkurses. "Es liegt ein Schleier auf den Automobilwerten und auch über unserer Daimler AG", sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Marc Tüngler. Fondsmanager Ingo Speich von Union Investment verwies auf Sorgen am Kapitalmarkt, dass es angesichts der Bestwerte bei Absatz, Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr nicht mehr besser werden könne und nach den fetten auch wieder magere Jahre kämen.

Mehr Elektroautos nicht so gut für die Bilanz

Das deutete auch Daimler-Chef Zetsche an und warnte die Aktionäre schon einmal vorsichtig vor den Folgen, die die massiven Investitionen in die Elektromobilität auf die kommenden Bilanzen haben könnten. "Mehr Elektroautos sind gut für die CO2-Bilanz. Aber nicht so gut für unsere Konzern-Bilanz - jedenfalls vorübergehend", so Zetsche. Der Wandel hin zu einer emissionsfreien Mobilität sei eine betriebswirtschaftliche Herausforderung.