Streit um Wahlrechtsreform in BW CDU macht Vorschlag - Grüne zurückhaltend

Streit um Wahlrechtsreform in BW

Innenminister Thomas Strobl (CDU) erläuterte den Vorschlag der CDU am Dienstag im kleinen Kreis im Staatsministerium in Stuttgart. Kern ist, dass jede Partei selbst entscheiden soll, ob sie die Zweitmandate nach dem bisherigen Verfahren vergibt, oder ob diese Mandate über das neue Instrument einer Liste verteilt werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte an, den Vorschlag prüfen zu wollen. Die Koalition werde nach Ostern weiter darüber beraten.