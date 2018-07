Kopftücher bei Mädchen unter 14 BW-Kultusministerin hält nichts von Verbot

"Ich persönlich halte nichts von solchen Verboten", sagte Eisenmann am Samstag in Stuttgart. Toleranz, Weltoffenheit und Diversität gehörten an jede Schule und an jeden Kindergarten. "Deshalb arbeiten wir auch nicht mit Untersagen." Sie erwarte, dass bei Problemen in Kitas und Schulen mit den Eltern gesprochen werde. Alle Kinder müssten die Chance bekommen, sich frei und selbstbestimmt zu entwickeln.

Der "Bild"-Zeitung sagte sie: "Lehrer beobachten an den Grundschulen immer häufiger, dass schon siebenjährige Schülerinnen mit Kopftuch in den Unterricht kommen." In Ausnahmefällen erschienen sogar schon Kinder mit Kopftuch in den Kitas. Dem Kultusministerium in Stuttgart ist jedoch nicht bekannt, dass junge Mädchen immer häufiger schon im Kindergarten oder in der Grundschule ein Kopftuch tragen.