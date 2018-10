Aulendorf Brand verursacht Millionenschaden

Bei einem Feuer in einer Lehr- und Versuchsanstalt für Viehaltung und Grünlandwirtschaft in Aulendorf (Kreis Ravensburg) ist nach Schätzungen der Polizei ein Millionenschaden entstanden. Ein Gebäude mit Schulungsräumen sowie drei Stallungen seien bei dem Brand am Sonntagabend völlig zerstört worden, teilten die Behörden am Montag mit. Menschen und Tiere kamen demnach nicht zu Schaden. Etwa 80 Rinder wurden rechtzeitig abtransportiert. Die Brandursache war zunächst unklar.