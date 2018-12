Brand in historischer Kirche in Ravensburg Polizei sucht nach wichtigem Zeugen

In der Kirche St. Jodok aus dem 14. Jahrhundert in Ravensburg war am Samstagmittag ein Feuer ausgebrochen, das einen Millionenschaden verursachte. Nun sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen.

Das Feuer war nach Polizeiangaben gegen 12.15 Uhr im Eingangsbereich des Gotteshauses ausgebrochen und hatte die Hälfte des Dachstuhls erfasst. Die Feuerwehr musste den Dachstuhl der Kirche aufbrechen, um verbliebene Glutnester zu löschen und nach noch unentdeckten zu suchen. Insgesamt 130 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.

Der Bereich um die Kirche aus dem 14. Jahrhundert wurde weiträumig abgesperrt. Alarmiert wurde die Feuerwehr von Augenzeugen. Sie hatten gesehen, wie eine etwa drei Meter lange Stichflamme aus einem Fenster der Kirche herausschoss. Die Brandursache ist laut Polizei noch völlig unklar. "Wir ermitteln in allen Richtungen und können zum jetzigen Zeitpunkt auch eine Brandstiftung nicht ausschließen", sagte ein Sprecher Sonntagnachmittag. Wie stark das Gebäude beschädigt wurde, klären derzeit Experten. Die Kunstgegenstände der Kirche, darunter Heiligenfiguren und Bilder, konnten zum Großteil von Helfern in Sicherheit gebracht werden. Der Sachschaden soll aber in die Millionen gehen.

Polizei sucht wichtigen Zeugen

Nun sucht die Polizei nach einem etwa 60 Jahre alten Mann mit weißem Bart und rotem Mantel. Das teilten die Beamten am Sonntag mit. Er sei ein wichtiger Zeuge und soll in der Kirche gewesen sein, als bereits Rauch aufstieg. Einem Kirchenmitarbeiter sagte der Mann, er habe nachgeschaut, ob noch Menschen in der Kirche seien.