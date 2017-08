Bertelsmann-Studie Baden-Württemberg bei Kinderbetreuung spitze

Kinder in Krippen und Kindergärten in Baden-Württemberg erhalten laut einer Studie die bundesweit intensivste Betreuung. So kommen Stand März 2016 auf eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft rein rechnerisch 7,2 Drei- bis Sechsjährige, wie die Bertelsmann Stiftung am Montag mitteilte. 2012 hatte die Relation noch eins zu 8,6 Kinder betragen. Auch der Personalschlüssel bei den Krippenkindern ist laut der Studie im Bundesvergleich spitze: Eine Fachkraft kümmert sich demnach um drei Kinder - 2012 waren es noch 3,5 Kinder.

Die Studie hat allerdings nur auf die vorhandenen Plätze geschaut und dort die Personalschlüssel ausgerechnet. Es könnte also theoretisch sein, dass Baden-Württemberg so gut abschneidet, weil in den hiesigen Kitas sehr kleine Gruppen gebildet werden - auf Kosten von Eltern, die bei der Suche nach einem Platz für ihr Kind leer ausgehen. In Baden-Württemberg besuchen nur 28 Prozent der unter Dreijährigen eine Krippe. In Sachsen dagegen sind es 52 Prozent, also rund doppelt so viele. Deshalb sind in Sachsen die Kitagruppen auch doppelt so groß, was in der Studie dann aber als schlechte Betreuungsqualität gewertet wurde.