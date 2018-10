Baden-Württemberg So viele Studierende ohne Abitur wie noch nie

In Baden-Württemberg gibt es so viele Studierende ohne Hoch- oder Fachhochschulreife wie noch nie. Im Jahr 2016 waren es gut 3.400, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf eine Erhebung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) berichtet. Im Jahr 2011 waren es gerade mal knapp 2.100. Im bundesweiten Vergleich liegt Baden-Württemberg den Angaben zufolge aber unter dem Bundesschnitt. Der beträgt laut CHE zwei Prozent, in Baden-Württemberg haben nicht mal ein Prozent der Studierenden kein Abitur. Die Möglichkeit, sich über Berufspraxis für ein Studium zu qualifizieren, gibt es in Deutschland seit fast zehn Jahren. So kann etwa die Note der Meister- oder Fachwirtprüfung die Abitur-Note bei der Bewerbung um einen Studienplatz ersetzen.