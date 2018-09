Baden-Baden Eindringling lässt sich von Senioren bekochen

Ein Mann ist am Montagabend in Baden-Baden in eine fremde Wohnung eingedrungen und hat sich von der Eigentümerin bekochen lassen. Das teilte die Offenburger Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen dürften Mittellosigkeit und Hunger den 34-jährigen Mann dazu gebracht haben, die Wohnung einer 71-Jährigen zu betreten. Da die Seniorin davon ausging, dass der Mann ein Bekannter des Hauseigentümers sei, machte sie ihm was zu Essen. Der Hauseigentümer konnte den Irrtum schließlich aufklären und informierte die Polizei. Die 71-Jährige verzichtete auf eine Anzeige.