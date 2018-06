Bad Säckingen Fahrerflucht nach Unfall mit Schwerverletzter

In Bad Säckingen (Kreis Waldshut) ist am Freitag eine 74-jährige Radfahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Der 65-jährige Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 65-Jährige mit seinem Auto von einem Grundstück gefahren und abgebogen. Dabei erfasste er die Radfahrerin, woraufhin diese stürzte. Anschließend fuhr der Mann weiter. Die Radfahrerin blutete stark am Kopf und wurde mit dem Helikopter nach Basel ins Spital geflogen. Durch Zeugen konnte der Autofahrer schnell ermittelt werden.