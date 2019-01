Nach Schüssen in RLP Mann in BW gefasst

Nach fast dreiwöchiger Fahndung hat die Polizei in Baden-Württemberg einen 31-Jährigen gefasst, der im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen auf einen Mann geschossen haben soll. Der 23-Jährige war dabei schwer verletzt worden. Der Verdächtige sei Freitagnacht in einem Hotel in Bad Herrenalb (Kreis Calw) aufgegriffen worden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit. Er befinde sich jetzt in Untersuchungshaft.