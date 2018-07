Schömberg Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Schömberg und Ratshausen (Zollernalbkreis) sind in der Nacht zum Montag zwei Menschen gestorben. Aus noch unbekannter Ursache geriet der Fahrer des Unfallautos in einer Rechtskurve auf die Gegenspur und prallte dort mit der Beifahrerseite gegen einen entgegenkommenden Sattelzug. Die beiden Fahrzeuginsassen im Alter von 37 und 50 Jahren wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und sofort getötet, wie die Polizei mitteilte. Der 26 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Kreisstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.