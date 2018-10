Ausbildung der Polizei in Baden-Württemberg Jeder zehnte Polizeianwärter bricht ab

Zu viele Polizeianwärter in Baden-Württemberg brechen ihre Ausbildung ab. Die Deutsche Polizei-Gewerkschaft befürchtet, dass die Landesregierung deshalb nicht so viele Polizisten einstellen kann wie geplant.

Jeder zehnte Polizeianwärter in Baden-Württemberg bricht laut Gewerkschaftsschätzung seine Ausbildung ab. Die grün-schwarze Landesregierung werde das Ziel der geplanten 1.500 Neueinstellungen in der Polizei nicht erreichen, sagt die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) voraus.

Dafür seien die Zahl der Abgänge zu hoch und die Maßnahmen für eine qualitativ hochwertige Ausbildung unzureichend und falsch, erläuterte der DPolG-Landesvorsitzende Ralf Kusterer am Ostermontag in Stuttgart.

"Nach unseren Schätzungen haben alleine im letzten Jahr rund 150 Beamte in Ausbildung uns wieder verlassen. Das wären sogar mehr als zehn Prozent." Dies werde sich so fortsetzen.

Der Kritik der Deutschen Polizeigewerkschaft entgegnete Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Nachmittag, dass derzeit die größte Einstellungsoffensive in der Geschichte der baden-württembergischen Landespolizei laufe.

Die Landtags-FDP sieht sich in Warnungen bestätigt. Es sei von vornherein klar gewesen, dass die von der FDP angestrebte Zahl 1.000 realistisch gewesen sei - und die 1.500 aus dem Koalitionsvertrag "reiner Wahlbetrug". Besonders verwerflich sei in diesem Zusammenhang, dass Innenminister Thomas Strobl (CDU) ständig Erfolgsmeldungen verbreite und nichts tue, um die notwendigen Ausbildungskapazitäten und Ausbildungsvoraussetzungen zu verbessern.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andreas Schwarz, ergänzte: "Den unverantwortlichen Stellenabbau der FDP in der Vorgängerregierung haben wir gestoppt. Bei der Polizei zu arbeiten ist ein beliebtes Berufsziel." Außerdem verwies er auf "doppelt so viele Bewerbungen wie verfügbare Plätze für das laufende Ausbildungsjahr".

Die AfD widersprach Schwarz in einer Reaktion am Abend und wies darauf hin, dass es bei der Polizei unter anderem "niedrige Erschwerniszulagen" und "veraltete Ausbildungszentren" gebe. "Die grün-schwarze Landesregierung hat kein schlüssiges Konzept, um die von den Vorgängerregierungen verursachte Misere bei der Polizei zu beheben", so Lars Patrick Berg, innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion.

Fest steht, dass insgesamt 3.600 Auszubildende in diesem und im nächsten Jahr ihren Polizeidienst beginnen sollen. Bekannt ist schon, dass es massiv an Ausbildern fehlt. Das Innenministerium in Baden-Württemberg startete deswegen bereits eine Initiative, um Beamte im Ruhestand temporär für diese Aufgabe zu gewinnen. Die Einstellungen von jeweils 1.800 Auszubildenden in den Jahren 2018 und 2019 erfordern für die Ausbildungsstandorte Herrenberg, Wertheim, Biberach und Lahr zusätzliches Lehr- und Verwaltungspersonal. Dieser Bedarf wird derzeit ermittelt.