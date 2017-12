AfD im Landtag Baden-Württemberg Viele Fragen um die Anfragen

Fast ein Jahr ist die AfD nun im Landtag – und hat sich in Sachen Kleine Anfragen hervorgetan. Die Grünen werfen dem parlamentarischen Neuling vor, die Anfragen als "Kampfinstrument" zu nutzen. Ein begründeter Vorwurf oder politisches Geplänkel? Von Martin Ernst und Matthias Deggeller

Ein Dokument der Kleinen Anfrage für den Landtag BW

Laut Parlamentsdokumentation liegt die AfD zwischen dem Beginn der Legislaturperiode am 1. Mai 2016 und dem 15. März dieses Jahres mit 284 Kleinen Anfragen weit vorn, gefolgt von FDP (159), CDU (89), SPD (97) und den Grünen (25). Mit 127 Anfragen sticht der AfD-Abgeordnete Stefan Herre aus dem Wahlkreis Balingen heraus - allein 24 gingen am 24. Januar von ihm ein. Der Parlamentarische Geschäftsführers der Grünen, Uli Sckerl, deutet dies vor allem als taktisches "Kampfinstrument", das die Ministerien mit oft als unnötig empfundener Arbeit flutet. Die Fraktion klaue Anfragen aus anderen Bundesländern und stelle Fragen, deren Antworten längst öffentlich zugänglich seien.

Als Kleine Anfrage bezeichnet man eine auf wenige Punkte begrenzte Fragestellung eines Parlamentariers an die Exekutive, beispielsweise eines Landtagsabgeordneten an die Landesregierung. Sie dient als Instrument der parlamentarischen Kontrolle.

Tatsächlich gleichen mindestens 9 der 24 von Herre am 24. Januar eingereichten Anfragen bis zum Wortlaut bereits gestellten Anfragen. Die Quelle variiert dabei: Von den AfD-Fraktionen aus Thüringen oder Brandenburg, der CDU aus NRW, BW oder Brandenburg. Herres vier Fragen zum Gewässerschutz im Zollernalbkreis finden sich im Wortlaut in der Anfrage eines baden-württembergischen SPD-Abgeordneten von 2009 zum selben Sachverhalt am Bodensee. Auch bei den Linken bedient sich die Alternative.

Kleine Anfrage der Linken im Bundestag vom 12.12.2012 (Drucksache 17/11903): "Welche ländlichen Landkreise weisen nach Kenntnis der Bundesregierung eine überdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung auf (bitte nach Bundesländern aufgliedern)?"

Kleine Anfrage Herres vom 24.1.2017 (Drucksache 16/1388): "Welche ländlichen Landkreise weisen nach Kenntnis der Bundesregierung eine überdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung auf (bitte nach Landkreisen aufgliedern)?"

Einzelne Beispiele für die wortgleiche Übernahme einer Fragestellung finden sich jedoch auch bei anderen Parteien.

So gleicht eine Anfrage des CDU-MdL Manuel Hagel vom 10.11.2016 zur "Situation der Polizei im Alb-Donau-Kreis" wortgenau der Anfrage, die der CDU-MdL Thomas Dörflinger im September 2016 zum selben Sachverhalt im Kreis Biberach stellt (Drucksachen 16/539 und 16/950).

Die Grünen-Abgeordnete Andrea Bogner-Unden wiederrum hat in ihrer Anfrage zur Polizei im Landkreis Sigmaringen vom Februar 2017 zwei Fragen stehen, die im Wortlaut gleich sind (Drucksache 16/602).

Alles nur geklaut oder gängige Praxis?

Für Maximilian Ritch, Gründer des Portals kleineanfragen.de, ist die Häufung ähnlicher Anfragen und gleicher Formulierungen gar nicht so überraschend. Auf dem von Berlin aus betriebenen Portal werden mittlerweile alle Kleinen Anfragen aus den deutschen Landtagen und Senaten eingespeist. "Ursprünglich hatte wir gedacht, dass das Portal vor allem von politischen Journalisten, interessierten Bürgern oder Nichtregierungsorganisationen genutzt wird", so Ritch.

Doch mittlerweile werde die Seite vor allem von Abgeordneten selbst und den Verwaltungsmitarbeitern der Ministerien genutzt, weil die Suchfunktion der Seite schlicht besser sei als die Suchmaschinen in den Ministerien. Zu Beginn hätte es von Abgeordneten sogar den Vorschlag gegeben, eine Kopie-Funktion einzuführen, mit der sich Anträge aus anderen Landtagen für die eigenen Zwecke nutzen lassen.

Keine unübliche Praxis also. Doch in der Quantität sticht die AfD deutlich hervor. Ist die hohe Zahl der AfD-Anfragen mit dem Status als parlamentarischer Neuling zu rechtfertigen? Herre jedenfalls sieht das so – kündigt gegenüber dem SWR allerdings auch an, dass die Zahl der Kleinen Anfragen in Zukunft zurückgehen werde, weil man im ersten Landtagsjahr einen hohen Informationsbedarf gehabt habe. Zudem seien sehr viele wahlkreisspezifische Anfragen dabei. "Es ist aber oft auch notwendig, um eine sichere Quellenlage zu haben", so Herre. Gerade die AfD müsse ihre Fakten als repräsentativ absichern, um den Vorwurf unsauberen Arbeitens zu entkräften.

Der Landtagsabgeordnete der AfD Stefan Herre

Auch andere Parteien fragen an

Unbestritten ist, dass kleine Anfragen ein politisches Instrument sind, das die Grünen aus ihrer Rolle als Oppositionspartei bestens kennen. So zeigte eine Daten-Recherche von "Spiegel Online" von 2015, dass die Bundesregierung der Großen Koalition mit Anfragen der grünen und linken Opposition "regelrecht geflutet" wurde. In ihrer ersten Oppositionszeit im baden-württembergischen Landtag zwischen 1980 und 1984 stellten die Grünen mit nur sechs Abgeordneten (5%) 16 Prozent aller Kleinen Anfragen. Und in der aktuellen Legislaturperiode reicht die FDP im Schnitt etwa genau so viele Kleine Anfragen pro Abgeordneter ein wie die AfD.

Der Freiburger Politologe Ulrich Eith betont deswegen: "Es ist ein legitimes Mittel. Aus welchen Gründen eine Partei das macht, ist zweitrangig". Als Instrument der politischen Kontrolle sei die Kleine Anfrage notwendig und werde von allen Parteien genutzt. Allerdings gebe die "enorme Anzahl der AfD-Anfragen schon Anlass zu der Frage, ob hier nicht die Verwaltung einfach beschäftigt werden soll."

Abwägen, welche Antrags- und Fragerechte genutzt werden

Herre selbst scheint zu ahnen, dass die Flut seiner Anfragen viele Ressourcen fordern. Nicht zuletzt, weil die Praxis in mehreren Presseartikeln thematisiert wurde. Und möglicherweise auch, weil die Kritik nicht nur von den Grünen kommt, sondern auch aus der CDU, wie der Schwarzwälder Bote berichtete. So dreht sich eine seiner Anfragen um den "Einsatz von Steuergeldern anlässlich der Beantwortung parlamentarischer Initiativen durch die Landesregierung".