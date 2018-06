Heidenheimer stirbt am Stauende auf der A8 Haftbefehl gegen 19-Jährigen

Nach dem Aufprall am Mittwochabend auf der A8 bei Neusäß in Bayern wurde das Auto des 56-Jährigen laut Polizei rund 60 Meter nach vorne geschleudert - und etwa auf die Hälfte zusammengestaucht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.